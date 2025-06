Verband der Sparda-Banken veröffentlicht neue Studie - Wohnen in Deutschland 2025 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025"- Keine "Wohnimmobilienblase": Preise steigen 2025 nach leichtem Rückgang imVorjahr wieder- Wunsch nach Eigentum ungebrochen groß: Dreiviertel der Menschen in Deutschlandwollen eine eigene Immobilie- Eigentumsquote sinkt: Deutschland zementiert Rolle als europäischesSchlusslicht beim Wohnimmobilieneigentum- Wohnen wird zu einer der entscheidenden sozialen Fragen: "Bauturbo" mussunbedingt zünden"Der Wunsch nach Wohneigentum ist ungebrochen groß. 74 Prozent der Menschen inDeutschland wollen Wohnimmobilieneigentum. In den vergangenen Jahren ist dieserWert nahezu unverändert geblieben. Allerdings geht bei vielen der Glaube daranverloren, sich eines Tages Wohneigentum tatsächlich leisten zu können. DieEigentumsquote sinkt und Deutschland baut seinen letzten Platz im europäischenVergleich weiter aus. Der Kreislauf aus Neubau und Wechsel aus Mietverhältnissenins Eigentum ist massiv gestört, die Mietpreise steigen. Wenn die Menschenverunsichert sind und sich Wohnen nicht mehr leisten können, birgt dieserheblichen gesellschaftlichen Sprengstoff. Wohnen ist eine der entscheidendensozialen Fragen für unser Land geworden - und aus unserer Sicht ist es bereitsfünf nach zwölf", so Florian RENTSCH, Vorstandsvorsitzender des Verbandes derSparda-Banken e.V., anlässlich der Veröffentlichung der 2025er Ausgabe derSparda-Studie "Wohnen in Deutschland".Im Zuge der politischen Unsicherheiten, des Inflationsschocks und derZinserhöhungen gab es im Jahr 2024 zwar Preiskorrekturen - im ersten Quartal2025 sind die Immobilienpreise jedoch wieder um durchschnittlich 2,3 Prozentgestiegen. "Der Kauf einer Wohnimmobilie lohnt sich weiterhin. Dassprichwörtliche "Betongold" ist mittel- und langfristig in der Wertentwicklungstabil und ein erheblicher Beitrag zur Altersvorsorge. Die Kassandrarufehinsichtlich einer Wohnimmobilienblase haben sich nicht bewahrheitet. Dies lässtsich unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten erklären: Eine extrem hoheNachfrage trifft nach wie vor auf ein viel zu geringes Angebot. Und angesichtsder viel zu geringen Neubauquoten, Flächenausweisungen und unzureichendenSanierungsquoten im Bestand ändert sich dies - jedenfalls kurz- undmittelfristig - auch nicht", so RENTSCH.Von der Politik seien konsequente Maßnahmen gefordert, die dazu führen, dassKaufinteressierte sich den Erwerb auch leisten können. Noch immer werde zu wenigund wenn überhaupt dann zu teuer und nach zu komplexem Regelwerk gebaut. RENTSCHdazu weiter: "Die neue Bundesregierung hat mit dem angekündigten "Bauturbo" und