Chesapeake Gold gibt nicht vermittelte Privatplatzierung von 4,4 Mio. $ mit Eric Sprott bekannt

Vancouver, British Columbia (9. Juni 2025) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSX-V: CKG) (OTCQX: CHPGF) („Chesapeake“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold ... ) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.700.000 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 1,20 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 4.440.000 $) bekannt zu geben (die „Privatplatzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer weiteren halben Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von drei Jahren nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,65 $ zu erwerben. 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, dessen wirtschaftlicher Eigentümer Eric Sprott ist, ist der einzige Zeichner der Privatplatzierung.

Nach dem Abschluss der Privatplatzierung wird Eric Sprott 12.883.499 Stammaktien und 1.850.000 Warrants besitzen und kontrollieren, was etwa 17,9 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 19,9 % der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht – unter der Annahme, dass solche Warrants ausgeübt werden.

Jean-Paul Tsotsos, interimistischer Chief Executive Officer, sagte: „Wir freuen uns, dass Eric Sprott seine Investition in Chesapeake erhöht hat. Seine langjährige Unterstützung spiegelt das Vertrauen in unsere strategischen Ziele und Visionen wider. Diese Finanzierung wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Erprobung unserer firmeneigenen Laugungstechnologie bei Metates – und in Kürze auch bei weiteren Projektchancen – zu beschleunigen. Wir freuen uns, dass das kommende Jahr durch das Erreichen wesentlicher Meilensteine einen beträchtlichen Aktionärswert schaffen wird.“

Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Weiterentwicklung der unternehmenseigenen oxidativen Laugungstechnologie, für laufende Explorationen, einschließlich des Projekts Lucy, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Mit der Privatplatzierung sind keine Vermittlungsgebühren oder andere Provisionen verbunden.

Die Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Einheiten unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss der Privatplatzierung.