GoldMining gibt den Abschluss der Flow-Through-Finanzierung bekannt und beginnt mit der Exploration im Yellowknife-Goldprojekt

Das Goldprojekt Yellowknife beherbergt die ehemalige Mine Discovery, einst eine der hochwertigsten Goldminen mit mehr als einer Million Unzen in Kanada

Vancouver, British Columbia - 9. Juni 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung von 373.135 Stammaktien, die als "Flow-Through-Aktien" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes gelten (jeweils eine "FT-Aktie"), zu einem Preis von 1,34 $ pro FT-Aktie mit einem Bruttoerlös von 500.000 $ (das "Angebot") abgeschlossen hat.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte:

"Wir freuen uns, die erste Exploration auf unserem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife seit 2012 zu beginnen. Die hochgradigen Tagebau-Ressourcenvorkommen des Projekts mit geschätzten Goldgehalten von mehr als 2,0 g/t unterscheiden sich von der hochgradigen, in der Vergangenheit produzierenden Untertagemine Discovery, die mehr als 1 Million Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von über 1 Unze pro kurzer Tonne produzierte. Hochgradige, in der Vergangenheit produzierende Untertageminen waren in den letzten Jahrzehnten die Quelle für bedeutende Goldentdeckungen in Kanada, wie etwa bei Red Lake, Kirkland Lake und Windfall Lake. Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel der modernen Goldexploration im historisch produktiven und hochgradigen Yellowknife-Grünsteingürtel zu beginnen."

Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der FT-Aktien verwenden, um bis zum 31. Dezember 2026 förderungswürdige kanadische Explorationsausgaben" zu tätigen, die als Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) gelten ("qualifizierte Ausgaben"), und zwar im Zusammenhang mit dem Yellowknife-Goldprojekt des Unternehmens. Auf alle qualifizierten Ausgaben wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2025 zugunsten der Zeichner verzichtet.