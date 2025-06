Canada Nickel gibt bekannt, dass die Regierung von Ontario Crawford als vorrangiges Projekt für kritische Mineralien und nationales Aufbauprojekt anerkannt hat

In einem gemeinsamen Schreiben an den kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen haben die Minister für Energie und Bergbau, für natürliche Ressourcen sowie für indigene Angelegenheiten und wirtschaftliche Versöhnung der First Nations von Ontario das Crawford-Projekt als eines von fünf strategischen Projekten für kritische Mineralien identifiziert, die für eine kurzfristige Entwicklung im Rahmen von drei transformativen, landesbildenden Projekten bereit sind.

In diesem offenen Brief, der den Medien und dem Unternehmen am 5. Juni 2025 zur Verfügung gestellt wurde, wiesen die Minister auch auf die zusätzlichen Finanzmittel der Provinz für den Sektor hin, um den Wert dieser Ressourcen voll auszuschöpfen, wie z. B. den mit 500 Millionen Dollar dotierten Critical Minerals Processing Fund sowie fast 3,1 Milliarden Dollar an Darlehen, Zuschüssen, Stipendien und anderen Finanzmitteln, um eine sinnvolle Beteiligung und Partnerschaft der indigenen Bevölkerung bei der Erschließung wichtiger Mineralien zu unterstützen.

"Wir sind ermutigt und wissen es sehr zu schätzen, dass die Regierung von Ontario die Agenda für kritische Mineralien vorantreibt und die strategische Bedeutung des Crawford-Projekts anerkennt", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Mit der abgestimmten Unterstützung von Bund und Provinzen kann unser erfahrenes Managementteam die Erschließung von Crawford als wichtige, sichere, einheimische Quelle für kritische Mineralien - Nickel, Kobalt und Nordamerikas einzige einheimische Chromquelle - weiter vorantreiben und gleichzeitig starke Partnerschaften mit indigenen Völkern fördern und Kanadas Ambitionen in Bezug auf saubere Energie und Klima erfüllen."