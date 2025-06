Streik bremst Bahnverkehr von Deutschland in Niederlande aus Ein Streik legt den Bahnverkehr in den Niederlanden an diesem Dienstag weitestgehend lahm. Praktisch alle Züge der Niederländischen Eisenbahnen (NS) fallen aus, wie das staatliche Bahnunternehmen ankündigte. Auch sämtliche Intercity-Züge zwischen …