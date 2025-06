RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf den Abschluss der bankeigenen Umfrage im Luft- und Raumfahrtsektor im ersten Halbjahr, an der 40 Lieferanten teilgenommen hätten. Es sei um aktuelle Themen wie Zölle, Verteidigungsausgaben und das zunehmende Vertrauen in die Lieferketten der Branche gegangen, schrieb er. Sein Resümee: Die Umfrage stütze eine optimistischere Einschätzung für die Aussichten von Erstausrüstern./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2025 / 20:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2025 / 20:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 165,5EUR auf Tradegate (09. Juni 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m