Pactum sichert sich Serie-C-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen $ für die Skalierung seiner agentenbasierten KI im Beschaffungswesen

MOUNTAIN VIEW, CA / ACCESS Newswire / 9. Juni 2025 / Pactum , eine führende KI-Agenten-Plattform für das Beschaffungswesen, gab heute eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen $ bekannt. Mit dieser Finanzierungsrunde, die vom globalen Software-Investor Insight Partners angeführt wird, erhöht sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf bisher mehr als 100 Millionen $. Die Finanzierung soll dazu beitragen, das Beschaffungswesen mithilfe KI-gestützter Agentenlösungen zu stärken, die eigenständig – aber in Zusammenarbeit mit Menschen – Lieferverträge effizient verhandeln und abschließen können.

Diese Investition folgt auf das bisher erfolgreichste Jahr von Pactum, das durch beeindruckende Leistungen in verschiedenen Bereichen geprägt war. Seine Plattform verzeichnete eine 489%ige Steigerung der von seinen KI-Agenten abgewickelten Geschäfte, einen 2,5-fachen Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes und die Neugewinnung von über 25 Global-2000-Kunden, unter anderem Honeywell, Novartis und Tetra Pak.

Pactum unterstützt mehr als 50 Großunternehmen, darunter Walmart, Veritiv, Suez, Linde Group, Global Industrial, Mediclinic, Vallen und Otto, mit KI-Agenten, die autonom Einsparungen bei ihren Lieferanten herbeiführen. Das größte dieser Geschäfte wurde auf 140,5 Millionen $ veranschlagt, während das schnellste Geschäft in nur 87 Sekunden komplett von den KI-Agenten von Pactum ausgehandelt und unterzeichnet wurde. Pactum definiert neu, was im Beschaffungswesen möglich ist.

„Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg dar“, erklärte Kaspar Korjus, CEO von Pactum. „Sie versetzt uns in die Lage, die Transformation des Beschaffungswesens zu beschleunigen, indem wir Fachleute befähigen, mit KI-Agenten zu arbeiten; dies entlastet die Teams, die sich dann auf strategischere und sinnvollere Aufgaben konzentrieren können. Mit dieser Investition können wir unsere Marktreichweite ausbauen und unser Portfolio an KI-Agenten um neue Innovationen erweitern, von denen Unternehmen profitieren, die bestrebt sind, ihre Beschaffungsprozesse in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.“