Gamechanger Enlicitid - Ist der Abwärtstrend bei Merck endlich gestoppt?

Merck hat mit seinem in der Entwicklung befindlichen Medikament Enlicitid Decanoate in zwei klinischen Studien der späten Phase einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie der US-Pharmakonzern am Montag mitteilte, konnte das Präparat in beiden Studien das Hauptziel – die deutliche Senkung des sogenannten LDL-Cholesterins – erfüllen.

Das oral verabreichte Medikament richtet sich gegen Hyperlipidämie, eine Fettstoffwechselstörung, bei der sich übermäßig viele Fette in den Blutgefäßen ansammeln. Besonders im Fokus steht dabei das LDL-Cholesterin, auch als "schlechtes Cholesterin" bekannt, das als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt.