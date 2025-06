Gaza-Aktivisten starten aus Tunesien nach Ägypten

TUNIS (dpa-AFX) - In Tunesien ist aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen ein Konvoi mit Aktivisten in Richtung Ägypten gestartet. In Tunis fuhren heute rund 1.700 Aktivisten los, darunter rund 200 aus Algerien, wie die Staatsagentur TAP berichtete. Sie wollen demnach zum ägyptischen Grenzübergang Rafah fahren, der in den Gazastreifen führt. Dort wollen sie nach eigenen Angaben auf die humanitäre Notlage in dem Küstengebiet aufmerksam machen und gegen Israels Angriffe im Gaza-Krieg protestieren.

Der Konvoi fordere "alle freien Menschen weltweit" auf, sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen, sagte Sprecher Wael Nauar. "Die Zeit der Solidarität am Bildschirm ist um. Wir bewegen uns jetzt mit friedlichen Konvois, die die Stimmen der Menschen weltweit tragen", sagte Yahia Sarri, der die Aktion für Algerien koordiniert, der dpa.