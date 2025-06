Vantage erhält die Auszeichnung "Bester Kundensupport" bei den Global Business Review Magazine Awards 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://www.vantagemarket

ist stolz darauf seine Anerkennung als

Gewinner der Auszeichnung "Bester Kundensupport" bei den angesehenen Global

Business Review Magazine Awards 2025 bekannt zu geben. Diese Auszeichnung

unterstreicht den unermüdlichen Einsatz von Vantage außergewöhnlichen Service zu

bieten und das Vertrauen seiner Kundschaft zu fördern.



Mit den Global Business Review Magazine Awards werden branchenübergreifend

herausragende Leistungen von Unternehmen in den Bereichen Banken, Finanzen,

Versicherungen, Immobilien, Führung und Technologie gewürdigt. Die

Auszeichnungen sind für ihr strenges und transparentes Bewertungsverfahren

bekannt welches von einem Gremium angesehener Branchenexperten und

Marktanalysten überwacht wird, die für Unparteilichkeit sorgen und die höchsten

Standards einhalten.





Der Gewinn von Vantage unterstreicht den Einsatz für die Kundenzufriedenheit wassich in der Trustpilot-Bewertung von 4,3 widerspiegelt, die durch über 4000Fünf-Sterne-Bewertungen* untermauert wird. Dieser Erfolg ist ein Beweis für dieunermüdliche Konzentration des Unternehmens auf die Bereitstellung einesnahtlosen reaktionsschnellen und kundenzentrierten Supports.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, teilte seineBegeisterung: "Die Auszeichnung 'Bester Kundensupport' ist eine große Ehre sowieeine Bestätigung für die harte Arbeit unseres Teams und die Leidenschaft unsereKundschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Bei Vantage sind wir davon überzeugtdass ein außergewöhnlicher Service die Grundlage für dauerhafte Beziehungen ist,und diese Auszeichnung motiviert uns, die Messlatte immer höher zu legen."Vantage bedankt sich bei seiner Kundschaft und seinen Partnern für derenunermüdliche Unterstützung und freut sich darauf in den kommenden Jahren aufdiesem Erfolg aufzubauen.Weitere Informationen zu den preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage und diekommenden Initiativen finden Sie auf der Website von Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) .Informationen zu den Auszeichnungen des Global Business Review MagazineMit den "Global Business Review Magazine Awards" werden branchenübergreifendherausragende Leistungen von Unternehmen gewürdigt die sich durch Innovation,