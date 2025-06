Aktien Frankfurt Dax fällt am Pfingstmontag zurück Am deutschen Aktienmarkt haben sich am Pfingstmontag die Kursverluste ausgeweitet. Am frühen Nachmittag verlor der Dax 0,8 Prozent auf 24.112 Zähler. Damit entfernte sich der Leitindex wieder etwas von seiner Bestmarke. Am Donnerstag hatte er mit …