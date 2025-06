Arizona Sonoran ernennt Hannam & Partners zum Projektfinanzierungsberater für das Projekt Cactus

H&P wird eng mit dem Managementteam zusammenarbeiten, um den Projektfinanzierungsprozess für das Projekt in allen Aspekten umfassend und proaktiv zu unterstützen und als primäre Schnittstelle zu den Kreditgebern zu fungieren. Der Projektfinanzierungsprozess wird parallel zur Fortsetzung der laufenden Vormachbarkeitsstudie („PFS“) für das Projekt, deren Abschluss für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen ist, und der schließlich geplanten endgültigen Machbarkeitsstudie („DFS“), deren Abschluss für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen ist, durchgeführt.

ASCU ist ein aufstrebender Kupferentwickler und -produzent, der sein zu 100 % unternehmenseigenes, bereits produzierendes Projekt Cactus auf privatem Land 45 Meilen südwestlich von Phoenix, Arizona, vorantreibt. Gemäß der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2024 („2024 PEA“) ist Cactus ein geplantes Tagebauprojekt mit Haufenlaugung, Lösungsmittelextraktion und elektrolytischer Gewinnung („SX/EW“) mit einem Potenzial zur Produktion von mehr als 100.000 Tonnen Elektrolytkupfer für den direkten Einsatz in der US-Industrie. Das ASCU-Team wird mit H&P zusammenarbeiten, das eine zentrale Rolle bei der Sicherung des Finanzierungspakets zur Unterstützung einer endgültigen Bauentscheidung spielen wird. Im Anschluss an die PFS plant das Unternehmen, die Genehmigungen für das Projekt abzuschließen und die Projektfinanzierung parallel dazu bis zur geplanten DFS und einer endgültigen Bauentscheidung im zweiten Halbjahr 2026 voranzutreiben. Nach diesem Zeitplan wird die Produktion des ersten Elektrolytkupfers aus der SX/EW-Anlage nach einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 bis 24 Monaten Ende 2028 oder 2029 erwartet.

Nick Nikolakakis, CFO und VP Finance von ASCU, erklärte: „H&P ist ein erfahrener Projektfinanzierungsberater und wird für das Management bei der Beschaffung von Finanzmitteln für die Entwicklung und den Bau des Projekts Cactus eine große Bereicherung sein. Wir treiben das Projekt durch die verbleibenden Studienphasen bis zu einer endgültigen Bauentscheidung weiter voran und werden gleichzeitig flexible Finanzierungslösungen mit niedrigen Kapitalkosten identifizieren und umsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass der Standort des Projekts, die prognostizierte lange Lebensdauer der Mine, die robusten Cashflow-Prognosen und andere wirtschaftliche Kennzahlen gut geeignet sind, um eine langfristige Projektfinanzierung zu unterstützen, und freuen uns in diesem Zusammenhang auf einen engen Dialog mit Exportkreditagenturen, Geschäftsbanken und anderen potenziellen Kreditgebern. Die Nachfrage nach Kupfer als wichtigem Metall übersteigt das Angebot in den USA, und Cactus ist gut positioniert, um mit einer geplanten Produktion von durchschnittlich über 100.000 Tonnen Elektrolytkupfer pro Jahr in den ersten 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Kupferversorgungskette der USA zu leisten.

David Bellingham, Partner bei H&P, erklärte: „Hannam & Partners freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Managementteam von ASCU bei der Sicherung der Projektfinanzierung für das Projekt Cactus. Wir sind stolz darauf, als exklusiver Finanzberater für dieses Weltklasse-Projekt tätig zu sein, das von einem Managementteam und einem Board of Directors mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz geleitet wird. Wir freuen uns darauf, eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Finanzierungsplans für das Projekt zu spielen und damit die Produktion dieses wichtigen Minerals in den Vereinigten Staaten zu unterstützen.“

Weder die TSX noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Hannam & Partners (https://hannam.partners/hp-hcf-debt-advisory/)

Das Schuldenberatungsteam von H&P verfügt über umfangreiche und erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Sicherung von strukturierten Finanzierungen, alternativen Finanzierungen und politischen Risikoversicherungen für Kunden aus den Bereichen Metall, Bergbau, Energie und damit verbundene Infrastruktur auf sechs Kontinenten. Die Transaktionen reichen von Finanzierungspaketen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar bis zu 3 Milliarden US-Dollar für globale Projekte. Das Unternehmen vereint technisches und finanzielles Fachwissen im Bereich Mineralien und Energie und verfügt damit über beispiellose Kenntnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Batterien. Es berät Unternehmen, von Junior-Unternehmen mit einzelnen Projekten bis hin zu diversifizierten Großunternehmen, und bietet maßgeschneiderte Lösungen für ihren Kapitalbedarf. Im November 2024 fusionierte HCF International Advisers Ltd mit Hannam & Partners.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

ASCU ist ein Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einer 100%igen Beteiligung am Brownfield-Projekt Cactus. Das Projekt befindet sich auf privatem Land und umfasst eine große Porphyr-Kupferressource. Eine kürzlich im Jahr 2024 erstellte PEA sieht eine generationenübergreifende Kupfertagebaumine mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein Kupferentwicklungsprojekt mit geringem Risiko, das von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer bestehenden Infrastruktur, Highways und Eisenbahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie einer genehmigten Wasserversorgung vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu entwickeln und sich zu einem mittleren Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu entwickeln, der robuste Renditen erzielen und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Stakeholder gewährleisten kann. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Board geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und durch globale Kapitalmarktexpertise ergänzt werden.

Weitere Informationen

Alison Dwoskin, Director, Investor Relations

Tel.: 647-233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, President, CEO und Director

Tel.: 416-723-0458

gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Angelegenheiten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen” und „zukunftsgerichtete Informationen” (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen”) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „Fortschritt“, „Annahmen“, „werden“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „Entwickler“, „aufkommend“, „schätzen“, „Exploration“, „eventuell“, „erwartet“, „Machbarkeit“, „folgend“, „vorausschauend“, „zukünftig“, „Generation“, „anfänglich“, „beabsichtigt“, „langfristig“, „aussehen“, „Ziel“, „laufend“, „Optionen“, „geplant“, „positioniert“, „potenziell“, „vorläufig“, „Prozess“, „Programm“, „vorgeschlagen“, „Risiko“, „laufen“, „anstreben“, „geplant“, „Studie“, „vorbehaltlich“, „Ziel“ und „wird“ oder Variationen dieser Wörter und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht, eintreten, bereitgestellt, erzielt oder unterstützt werden können, könnten, sollten, würden oder nicht werden, oder die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen in der Gegenwartsform angegeben werden, beispielsweise in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise andauern oder in der Zukunft Auswirkungen haben können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen zu laufenden und zukünftigen Studien (einschließlich der PFS und einer DFS), zur Fortsetzung solcher Studienarbeiten und zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung und zu deren Ergebnissen oder Auswirkungen (einschließlich einer eventuellen Bauentscheidung und des Zeitpunkts dieser Entscheidung); zu den Ergebnissen der PEA 2024 (einschließlich des Projektdesigns, der Konfiguration und des Plans, der Lebensdauer der Mine, des Zeitpunkts und des Umfangs der Produktion, des Cashflows und anderer wirtschaftlicher Kennzahlen, wie in dieser Pressemitteilung angegeben); zur Genehmigung, Entwicklung und den Bau des Projekts (einschließlich des Plans und des Zeitplans dafür); die Projektfinanzierung (einschließlich des Umfangs des Mandats der Finanzberater und dessen Ausführung, des Plans und des Zeitplans für die Weiterführung und Sicherung der Finanzierung für den Bau und die Entwicklung des Projekts sowie des Zeitpunkts und des Ergebnisses davon, einschließlich der Verfügbarkeit, potenzieller Quellen, Struktur, Laufzeit, Kosten und anderer Bedingungen und der Grundlage dafür); den Beitrag zur Kupferversorgungskette in den USA; sowie die Ziele, Zukunftspläne oder Aussichten des Unternehmens (einschließlich des Ziels, ein mittelständischer Kupferproduzent mit niedrigeren Betriebskosten, soliden Renditen und einem langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb zu werden). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als richtig erweisen werden, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens sind keine Garantien für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen angesehen werden und auf der Grundlage der verfügbaren Fakten nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die darin enthalten sind oder durch Verweis einbezogen werden und die sich als unrichtig erweisen können, gehören diejenigen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erwähnt werden, sowie diejenigen, die im technischen Bericht für das Projekt Cactus vom 27. August 2024 (der „technische Bericht zur PEA 2024“) im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das „AIF“), im Lagebericht (zusammen mit den beigefügten Finanzberichten) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und das bereits abgeschlossene Quartal 2025 (zusammen die „Finanzinformationen 2024-25“) sowie in anderen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (zusammen die „Unternehmensbekanntmachungen“), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter dem Profil des Emittenten unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren zählen unter anderem die „Risikofaktoren“ im AIF sowie die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die im technischen Bericht zur PEA 2024 und in der Finanzmitteilung 2024-25 aufgeführt sind. Die vorstehende Liste der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und sonstigen Faktoren ist nicht vollständig; Leser sollten die ausführlichere Erörterung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens im AIF, in der Finanzmitteilung 2024-25 und in anderen Offenlegungen des Unternehmens konsultieren. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben) und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Informationen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung genannten oder enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesen Warnhinweisen sowie den Warnhinweisen im AIF, im technischen Bericht zur PEA 2024, in der Finanzmitteilung 2024-25 und in anderen Offenlegungen des Unternehmens.

Vorläufige wirtschaftliche Bewertungen

Die in dieser Pressemitteilung erwähnte und im technischen Bericht zur PEA 2024 zusammengefasste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (oder PEA 2024) ist lediglich eine konzeptionelle Studie zur potenziellen Rentabilität des Projekts Cactus, und die Wirtschaftlichkeit und technische Realisierbarkeit des Projekts Cactus wurde nicht nachgewiesen. Die PEA 2024 ist vorläufiger Natur und bietet lediglich eine erste, allgemeine Übersicht über das Potenzial und die Gestaltungsmöglichkeiten des Projekts Cactus. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2024 realisiert wird. Weitere Informationen zum Projekt Cactus und zur PEA 2024, einschließlich der entsprechenden technischen Hinweise und Warnhinweise, finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und im technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter dem Profil des Emittenten unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

