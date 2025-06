Carey International ernennt neuen Chief Executive Officer

Mirza wird die Nachfolge von Mitchell Lahr antreten, der nach fast 25 Jahren an der Spitze von Carey in den Ruhestand geht. Lahr wird eng mit Mirza zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang in den nächsten Monaten zu gewährleisten.

Lahr blickt auf eine lange Betriebszugehörigkeit bei Carey zurück. Er trat 2001 als Executive Vice President und Chief Financial Officer in das Unternehmen ein und wurde im Februar 2020, kurz vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, zum President und Chief Executive Officer ernannt.

„Die Tätigkeit als CEO von Carey war eine der großartigsten Erfahrungen in meiner beruflichen Laufbahn", so Lahr. „Carey ist seit langem ein angesehener und etablierter Marktführer in der Branche, und ich bin zuversichtlich, dass die Zukunft des Unternehmens besonders vielversprechend ist. Alex wird eine hervorragende Arbeit leisten und den Weg weisen."

Mit ihrer weltweiten Erfahrung in der Führung und dem Wachstum von Luxusgastronomiemarken bringt Mirza ein tiefes Verständnis sowohl für die US-amerikanischen als auch für die internationalen Märkte und deren Komplexität mit. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er durch konsistente, erstklassige Kundenerfahrungen, die Unterstützung von Franchise-Beziehungen und technologische Innovationen Vertrauen schafft.

„Der Ruf von Carey ist in der Branche führend, und ich freue mich sehr, nun Teil dieses Erbes zu sein. Mein Ziel ist es, eine datengesteuerte Strategie mit den raffinierten Anforderungen des Luxusmarktes zu verbinden und innovative Lösungen zu liefern, die nachhaltiges Wachstum fördern und die Kundenerfahrung verbessern", so Mirza.

Mirza verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als multidisziplinäre Führungskraft in Unternehmen mit Wurzeln in den Bereichen Technologie, Gastgewerbe, Reisen, Unterhaltung und Beratung. Er besitzt einen Master of Business Administration der Harvard Business School und hat vor kurzem das Executive Program in künstlicher Intelligenz und Innovation am Massachusetts Institute of Technology (MIT) abgeschlossen.

Weitere Informationen über Carey International finden Sie unter www.carey.com.

Über Carey International

Carey International ist der weltweit führende Anbieter von Luxus-Bodentransportdiensten und bietet seit 1921 maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Reisende. Mit einem unvergleichlichen Engagement für hervorragende Leistungen bietet Carey eine umfassende Flotte luxuriöser Fahrzeuge, hochqualifizierte und geprüfte professionelle Chauffeure und einen persönlichen Kundenservice. Ob für Geschäftsreisen, Großveranstaltungen, Urlaube oder Flughafentransfers, Carey bietet nahtlose Erlebnisse, die Luxusreisen neu definieren.

Über The Najafi Companies

The Najafi Companies, mit Sitz in Phoenix und Büros in New York und Paris, ist eine 2002 gegründete, unternehmerisch geprägte private Investmentfirma. Das Unternehmen investiert branchenübergreifend und hält bedeutende Beteiligungen in den Bereichen Verbrauchermarken, E-Commerce, Medien, Reisen und Sport. Weitere Informationen finden Sie unter www.najafi.com.

Medienkontakt:

LAVIDGE PR

najafi@lavidge.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1704133/Najafi_Companies_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2705365/Carey_International_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/carey-international-ernennt-neuen-chief-executive-officer-302475767.html