Gespräche zwischen USA und China gestartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Handelsgespräche zwischen China und den USA haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London begonnen. Es ist das erste Treffen im Rahmen des Beratungsmechanismus für Wirtschaft und Handel zwischen den beiden Ländern, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Für China nimmt demnach Vize-Ministerpräsident He Lifeng an dem Treffen mit US-Vertretern teil.

Nähere Details zum Ort, der genauen Uhrzeit oder der Agenda waren zunächst nicht bekannt. Für die USA hatte Präsident Donald Trump im Vorfeld der Gespräche angekündigt, dass unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent Teil der Delegation sei.

Worüber genau gesprochen wird, hat Peking bislang nicht mitgeteilt. Trump zufolge geht es darum, Feinheiten der gemeinsamen Handelsvereinbarung zu besprechen. Allerdings dürften Exportkontrollen auf Rohstoffe seitens China beziehungsweise Beschränkungen auf den Verkauf wichtiger Technologie seitens der USA nach China im Mittelpunkt stehen./jon/DP/he