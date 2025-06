UBS belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

Erdman schrieb 06.05.25, 15:11

Bin gerade auf der Hauptversammlung. 9000 Aktionäre sind hier in Paris zusammen.

Und jeder kann das, anders als in Deutschland, im Internet verfolgen und sich informieren:

https://www.airliquide.com/fr/assemblee-generale-des-actionnaires-2025



Und mit dieser Aktie der Zukunft konnte man bisher gut Geld verdienen; wird wohl so weiter gehen: Sauerstoff !