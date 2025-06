Spectris mit Kurssprung nach Übernahmeofferte

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Spectris haben am Montag mit einem Kursfeuerwerk auf eine mögliche Übernahme regiert. Am Nachmittag notierten die Papiere des britischen Herstellers von Hightech-Messinstrumenten und -Prüfgeräten mit 3.384 Pence etwa 66 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Mit bis zu 3.546 Pence erreichten sie den höchsten Stand seit Februar 2022.

Das britische Unternehmen bestätigte im Laufe des Montags vorherige Berichte, dass der Finanzinvestor Advent International eine Übernahme anstrebt. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise darüber berichtet. In der Mitteilung wird die Offerte auf 3.763 Pence beziffert, bestehend aus Barmitteln zuzüglich einer vorgeschlagenen Zwischendividende von 28 Pence pro Aktie.