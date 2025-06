Gemischter Auftakt - China-Handelsgespräche im Fokus

-Kapitalvernichter- schrieb 06.06.25, 11:17

Rückblick auf einen meiner ersten Beiträge hier im Thread vor gut 2 Jahren



Meine Ziele sind festgelegt



Meine Ziele und mein Investmentplan habe ich bereits vor einigen Jahren ausgearbeitet, niedergeschrieben und gerade in den ersten Monaten und Jahren immer weiter verfeinert. Grundsätzlich besteht der Plan aber unverändert seit ein paar Jahren. Diese habe ich auch bereits hier im Thread beschrieben, möchte heute aber gerne selbst nochmals eine kleine Reflektion vornehmen.

Das Primärziel lautet "Mission Börsenmillionär": Ich möchte über meine Börseninvestments in Verbindung mit weiteren Spareinlagen in Tages- und Festgeld die 1 Mio. Euro-Marke knacken, also ein Vermögen über 1.000.000 Euro aufbauen - gemeinsam mit meiner Frau.

Zudem möchte ich die Erträge der Dividenden (Aktien) und Ausschüttungen (ETFs und Fonds) in den nächsten Jahren im Schnitt um 10 % p.a. steigern - gefördert durch weitere Einzahlungen in die Vermögenswerte und durch Dividendensteigerungen.

Bei den Ausschüttungserträgen strebe ich eine "Börsenrente" von mindestens 2.000 € monatlich (Netto!) in den nächsten 10 - 12 Jahren an. Das wären dann pro Nase 1.000 € jeden Monat für meine Frau und mich.





Sind die Ziele überhaupt realistisch?



Für Viele ist das Eintreten in die "Millionärsriege" per se unrealistisch. Eigentlich kein Wunder hierzulande: Die Finanzbildung ist stark ausbaufähig und die meisten Menschen legen mehr Wert auf Konsum, wenig(er) Arbeit und mehr (teuerer) Freizeit. Ich denke, die meisten unter uns kennen das auch aus dem eigenen Familien- und Bekanntenkreis. Man kann noch so viele Argumente, historische Daten, Fakten und Berechnungen anbringen - die Börse bleibt ein Hexenwerk und ein Spielball für Spekulanten. Aber was soll´s. Es lohnt sich nicht darauf zu schielen, was Andere erreichen oder nicht erreichen. Jeder sollte sich seine persönlichen Ziele setzen und diese auch konsequent verfolgen. Natürlich müssen diese unbedingt realistisch und erreichbar bleiben. Hat man sich die eigenen Zielsetzungen aufgeschrieben, sind diese allerdings auch zu jeder Zeit überprüfbar - zur Not kann man dann die Ziele der Realität anpassen (auch in beide Richtungen möglich!)

Ich nutze regelmäßig den Zinsrechner unter www.zinsen-berechnen.de für meine eigenen Berechnungen. Heute möchte ich mich dabei einzig und alleine auf das Aktiendepot konzentrieren:

Das Aktiendepot hat aktuell einen Depotwert von ca. 140.000 €. Bis zu meiner ersten Rentenzahlung (laut letztem Rentenbescheid) zum 01.12.2049 sind es somit noch ca. 24,5 Jahre...





Ja, das sind sie!



Bei monatlichen Einzahlungen in Höhe von 500 € benötige ich eine Netto-Rendite von 6,5 %, um die Millionen-Hürde zu überspringen.



Aktuell zahle ich jeden Monat jeweils 200 € auf das Extra-Konto (= Verrechnungskonto) der ING Diba ein. Weitere Einzahlungen erfolgen meist sporadisch je nach Möglichkeiten, fließen oftmals aber auch in die übrigen beiden Familien-Depots.

Bei den Berechnungen mit monatlichen Einzahlungen von 200 € würde ich eine Netto-Rendite von 7,6 % p.a. benötigen.



Das klingt jedenfalls beides machbar, wenn man sich auch die langfristigen Renditen am Aktienmarkt anschaut. 8-10 % p.a. (Brutto) sind hier der Standard.

Zudem liegt auch die Dividendenrendite in meinem Aktiendepot bei rund 5 % (Netto).





FAZIT



Unter normalen Umständen ist das Erreichen bzw. Übersteigen des Vermögens von über 1.000.000 Euro nicht nur realistisch, sondern im Grunde nur eine Zeitfrage. Da ich das Ziel gemeinsam mit meiner Frau erreichen möchte, strebe ich hierzu einen deutlich kürzeren Zeitrahmen von noch gut 12 Jahren an.

Das Geld an sich bedeutet mir dabei gar nicht so viel. Ich selbst brauche nicht viel und möchte einfach nur, dass wir als Familie in allen Situationen (finanziell) gut aufgestellt sind und uns in diesem Punkt keinerlei Sorgen machen müssen. Aber das Erreichen von Zielen ist doch sehr erfüllend!

Natürlich bietet das Leben auch zahlreiche Höhen und Tiefen und es lässt sich nicht alles planen. Vielleicht kommen auf uns Dinge zu, mit denen aktuell niemand rechnet oder es gibt anderweitige Ereignisse, welche die Zielsetzungen (plötzlich) zunichtemachen. Es macht aber für mich wenig Sinn sich mit diesen negativen Dingen und allen (un)möglichen Eventualitäten zu beschäftigen, das überlasse ich gerne Anderen!

Vielleicht kann der ein oder andere etwas mit meinem Beitrag anfangen, ansonsten folgen bald sicherlich auch wieder relevantere Themen zu neuen Aktienentdeckungen usw. Ich wollte den aktuellen Stand der Dinge und meine Gedankengänge gerne mit euch teilen - bevor es gleich wieder auf zur Arbeit geht.

Das Vermögen ist schließlich hart erarbeitet durch (fast) tägliche Arbeit in der Altenpflege. Aber auch das war und ist für mich weiterhin erfüllend: Ich helfe anderen Menschen und werde dafür noch bezahlt!



Ich wünsche jedem Einzelnen viel Erfolg bei der eigenen Zielsetzung und Umsetzung!