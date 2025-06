Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Pfingstmontag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,12 Prozent auf 130,22 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

Dem Handel fehlte es angesichts des Feiertages an Impulsen. Das Handelsvolumen war niedrig. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.