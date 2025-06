Termine bis 23. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25 USA: Deere & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Industrieproduktion 4/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 5/25 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 4/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 5/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: BIP Q1/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 BEL: European Defence & Security Summit 2025

Bei der zweitägigen Veranstaltung treffen sich u.a. Politiker und Vertreter der Rüstungsindustrie. Am Dienstag u.a. mit den EU-Kommissaren Andrius Kubilius und Marta Kos.

09:00 EUR: Fachkonferenz EZB zu finanzieller Stabilität und makroprudenzieller Politik, Frankfurt

09:00 DEU: Vorstellung des Jahresberichts 2024 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU)

15:15 DEU: Pk zum Luftverkehrsstandort Deutschland sowie Auswirkungen auf den Flughafen Nürnberg mit Michael Hupe (Geschäftsführer Flughafen Nürnberg) und Joachim Lang (Geschäftsführer BDL - Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft)

LUX: Mündliche Verhandlungen am EuGH zwischen Ikea und der rechten belgischen Partei Vlaams Belang

DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference (bis 12.6.25) u.a. mit Allfunds Group, Hannover Rück, Scor, Aroundtown, Allianz, Generali

EUR/IND: Strategischer Dialog der EU mit Indien

Thema des erstes Dialogs dieser Art sind die Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie internationale Fragen. + 18.00 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und dem indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

08:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:45 DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

11:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

22:05 USA: Oracle, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/25

08:00 DEU: Außenhandel Deutschlands und der EU mit Russland, Jahre 2021-2024 08:30 HUN: Verbraucherpreise 5/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/25

14:30 USA: Realeinkommen 5/25

15:00 RUS: Handelsbilanz 4/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/25



SONSTIGE TERMINE

15:00 DEU: Veranstaltung «Für eine effizientere Bankenaufsicht: Klare Spielregeln für SSM und ESAs» des Bundesverbands deutscher Banken, Frankfurt/M.

DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Deutsche Börse, Munich Re (bis 12.6.25)

LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht über die Aufsichtsgebühr der EU für Meta und Tiktok

BEL: 20. Brussels Forum (bis 12.6.25), Brüssel

Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen.

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung

11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Investor Day

19:00 USA: Zoom Communications, Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: BIP 4/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/25

09:30 DEU: IfW, Veröffentlichung der Sommerkonjunkturprognose für Deutschland und die Welt, Kiel 10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose, Halle

11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk des Ifo-Instituts zur Veröffentlichung der Konjunktur-Prognose Sommer 2025 mit Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser

11:00 DEU: Autonome Demofahrt mit dem Prototyp des VW ID. Buzz AD durch die Straßen Hamburgs, Hamburg

BEL: Konferenz der Internationalen Energieagentur zu Energieeffizienz Vor Ort sind neben mehreren Vorstandsvorsitzenden auch IEA-Chef Fatih Birol und der EU-Kommissar für Energie, Dan Jorgensen.

DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Vonovia, CaixaBank, Deutsche Bank, Commerzbank (bis 12.6.25)

17:00 DEU: Feier zum 75-jährigen Bestehen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und 125 Jahre Handwerkskammern + 18.30 Festrede Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

BEL: 20. Brussels Forum (zweiter und letzter Tag), Brüssel Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen.

BEL: Konferenz der Internationalen Energieagentur zu Energieeffizienz, Brüssel

LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/25

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung in Bielefeld

10:00 AUT: Strabag, Hauptversammlung

10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung

16:00 USA: Best Buy, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/25

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2025 + Schnellindikator 5/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 4/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/25

14:00 POL: Leistungsbilanz 4/25

14:00 POL: Handelsbilanz 4/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Abschluss Innenministerkonferenz (IMK), Bremerhaven

09:00 DEU: DIW Pressegespräch: DIW-Konjunkturprognose Sommer 2025 (online)

LUX: Treffen der EU-Justizminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

18:30 FRA: Axa, Hauptversammlung in Toulouse

20:00 USA: Humana, Investor Conference



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/25

08:30 CHE: Erzeugerpreise 5/25

08:30 CHE: Importpreise 5/25

09:00 CHE: SECO Summer Economic Forecast

10:00 BGR: Verbraucherpreise 5/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/25

14:30 USA: Empire State Index 6/25



SONSTIGE TERMINE

FRA: 54. Luftfahrtmesse Salon du Bourget, Le Bourget



CAN: Fortsetzung des G7-Gipfels, Kananaskis



LUX: Treffen der EU-Minister für Energie



POL: Informelles EU-Ministertreffen für Landwirtschaft

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 USA: General Electric, Investor Day,

10:00 DEU: FMC, Capital Markets Day

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung in Dresden

10:00 DEU: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung in Mannheim 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

15:00 USA: Etsy, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen Inc., Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/25

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 6/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 4/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/25

15:15 USA: Industrieproduktion 5/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/25

16:00 USA: Lagerbestände 4/25

16:00 USA: NAHB-Index 6/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Roundtable Goldman Sachs zu Fusionen und Übernahmen (M&A, Mergers & Acquisitions) im 1. Halbjahr 2025 u.a. mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investmentbanking Deutschland und Österreich.

10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft namentliche Nennung in Pressemitteilung der Bundesnetzagentur, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und Terre des Hommes Vorstellung «Kompass 2025 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik», Berlin

19:30 DEU: Vorstellung des autonomen Volkswagen ID.Buzz AD, Hamburg

CAN: Abschluss des G7-Gipfels, Kananaskis



LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung in Köln

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung in Donaueschingen

11:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung in München

13:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 USA: Comcast, Hauptversammlung



CHE: Givaudan, HY Pre-close Roundtables



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 4/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Leistungsbilanz 4/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Rechtsstreit um Discounter-Werbung mit Preisermäßigung, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2025, Dresden

RUS: Internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF), St. Petersburg

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung



GBR: United Utilities, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/25

08:00 CHE: Handelsbilanz 5/25

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg



HINWEIS

Feiertag Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens, Teile Thüringens. Börse geöffnet.

USA: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Accenture, Q3-Zahlen

18:00 GBR: Manchester United, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 6/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 6/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 5/25

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 6/25

12:00 LVA: Erzeugerpreise 5/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 6/25

14:30 CAN: Einzelhandelsumsatz 4/25

16:00 USA: Frühindikator 5/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Luxemburg



HINWEIS

SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: New Work, Hauptversammlung

12:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung

15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München

19:00 CHE: Roche, Virtual Hematology Investor Event



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 5/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 5/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin



BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



