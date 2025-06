BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Nicht nur Flugzeuge bestimmten über die Ertragskraft der Flugbranche, sondern auch die zunehmend wichtiger werdenden Start- und Landerechte, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn für viele der wichtigsten europäischen Flughäfen sei der Zugang kapazitätsbedingt eingeschränkt. Diese Situation bringe für dominante Netzwerk-Fluggesellschaften strukturelle Vorteile. Vor allem erwähnte er dabei IAG, aber auch Air France-KLM und Lufthansa./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 00:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 7,292EUR auf Tradegate (09. Juni 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m