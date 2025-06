Uneinheitliche Märkte: SDAX im Plus, DAX und Dow Jones schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.177,37 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,55%. Auch der MDAX steht leicht im Minus, mit einem Rückgang von 0,04% auf 30.909,54 Punkte. Der TecDAX folgt diesem negativen Trend und verliert 0,21%, womit er bei 3.937,83 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigt sich der SDAX mit einem leichten Plus von 0,16% und erreicht 17.023,56 Punkte. Auch der amerikanische S&P 500 kann einen kleinen Zuwachs von 0,08% verzeichnen und steht bei 6.005,48 Punkten. Der Dow Jones hingegen verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,10% und notiert bei 42.717,66 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den Märkten, wobei die deutschen Indizes überwiegend im Minus liegen, während der S&P 500 einen leichten Anstieg verzeichnet. Der SDAX sticht als einziger deutscher Index mit einem positiven Ergebnis hervor.Infineon Technologies verzeichnete einen Anstieg von 1.46%, gefolgt von adidas mit 1.04% und Qiagen NV Registered Shs, das um 0.70% zulegte.Im Gegensatz dazu mussten SAP einen Rückgang von -1.22% hinnehmen, Allianz fiel um -1.29% und Siemens Energy verzeichnete den stärksten Verlust mit -2.91%.Im MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Plus von 4.43% hervor, während Wacker Chemie um 2.90% und Lanxess um 2.49% zulegten.Auf der Verliererseite stehen K+S mit -1.73%, Aurubis mit -1.78% und HENSOLDT, das um -2.72% fiel.Im SDAX führt Formycon mit einem Anstieg von 6.02%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 3.92% und SMA Solar Technology, das um 3.86% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind Secunet Security Networks mit -2.01%, KSB Vz.mit -2.06% und CECONOMY, das um -3.17% fiel.Im TecDAX sind Formycon und Elmos Semiconductor ebenfalls die Spitzenreiter mit 6.02% und 3.92%, während SUESS MicroTec um 3.62% zulegte.Die TecDAX Flopwerte umfassen SAP mit -1.22%, CANCOM SE mit -1.33% und HENSOLDT, das um -2.72% fiel.Im Dow Jones konnte Boeing um 2.32% zulegen, während Caterpillar um 1.05% und IBM um 0.94% stiegen.Die Flopwerte im Dow Jones sind Visa (A) mit -1.19%, McDonald's mit -1.34% und Travelers Companies, das um -2.93% fiel.Im S&P 500 führt Warner Bros. Discovery (A) mit einem Anstieg von 7.59%, gefolgt von Albemarle mit 4.43% und Enphase Energy, das um 4.06% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 sind Progressive mit -4.17%, American International Group mit -4.25% und Aon Registered (A), das um -4.31% fiel.