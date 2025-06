BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Montag vorliegenden, vergleichenden Branchenstudie mit der Aktionärsstruktur der Luxusgüterkonzerne Hermes, Kering und LVMH. Die drei größten börsennotierten Sektorunternehmen in Frankreich würden alle von Gründerfamilien kontrolliert, und die beherrschenden Aktionäre verfügten jeweils über mehr als zwei Drittel der Stimmrechte, schrieb er. Dabei seien die Unterschiede zwischen den Stimmrechten und den Eigentumsrechten geringer als bei Anbietern "harter" Luxusgüter wie Uhren und Schmuck./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2025 / 23:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 473,1EUR auf Tradegate (09. Juni 2025, 17:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m