SwitchBot bringt Multitasking-Haushaltsroboter K20+ Pro offiziell auf den Markt

Ein neuer Ansatz für das Home ManagementDer K20+ Pro ist ein Haushaltsassistent, der mit einem Mini-Staubsaugerroboter,einer Basisstation und FusionPlatform(TM), einer einzigartigen anpassungsfähigenmobilen Plattform, ausgestattet ist. Er kann vielfältige Aufgaben inunterschiedlichen Formen übernehmen und integriert dabei den Komfort, dieSicherheit und die Produktlinien für Haushaltsroboter von SwitchBot.- K20+ Pro: ein intelligenter TransportassistentDer K20+ Pro verfügt über eine anpassungsfähige mobile Plattform: DieFusionPlatform(TM) unterstützt kundenspezifische Nutzlasten und ein Gewicht vonbis zu 8 kg - vom Transport von Speisen und Getränken bis zum Transport kleinerPakete. Familien können sich nun auf den Roboter verlassen, um alltäglicheAufgaben zu erledigen, wie z. B. der Transport von Gegenständen an Senioren oderdie Verwaltung von Haustierpflegeartikeln.- K20+ Pro Patrouille-Kit : ein mobiler SicherheitswächterAusgestattet mit der SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 2K oder 3K bietet das K20+ ProPatrouille-Kit Echtzeitüberwachung, erweiterte Bewegungserkennung und sofortigeBenachrichtigung. Durch die Integration mit der SwitchBot-App können Nutzer ihrZuhause aus der Ferne überwachen und sicherstellen, dass Haustiere, Kinder undWertsachen immer sicher sind.- K20+ Pro Luftreiniger-Kit: ein mobiler Retter der LuftqualitätIn Verbindung mit der SwitchBot-Luftreiniger-Serie verwandelt das K20+ ProLuftreiniger-Kit die Luftreinigung zu Hause in eine mobile, intelligenteErfahrung. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Filtertechnologie, wandert