Börsen Update USA - 09.06. - US Tech 100 stark +0,36 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.851,71 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Boeing +3,07 %, Amazon +1,61 %, Caterpillar +1,45 %, IBM +1,04 %, Chevron Corporation +0,99 %

Flop-Werte: Travelers Companies -2,33 %, Visa (A) -1,17 %, Procter & Gamble -1,15 %, Apple -1,15 %, McDonald's -1,09 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 21.836,40 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Arm Holdings +5,30 %, ON Semiconductor +4,50 %, Microchip Technology +4,06 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,01 %, NXP Semiconductors +3,87 %

Flop-Werte: Intuitive Surgical -5,85 %, T-Mobile US -2,75 %, O'Reilly Automotive -2,26 %, Automatic Data Processing -2,19 %, Electronic Arts -2,15 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.018,67 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Enphase Energy +6,53 %, Albemarle +5,64 %, ON Semiconductor +4,50 %, Dow +4,20 %, Lyondellbasell Industries +4,19 %

Flop-Werte: Edison -8,26 %, Universal Health Services (B) -7,12 %, Intuitive Surgical -5,85 %, PG&E Corporation -5,82 %, Aon Registered (A) -4,46 %