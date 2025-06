ORIGIN OPEN-WORLD RPG FÜR PLAYSTATION 5, PC UND MOBILE PLATTFORMEN

SEOUL, Südkorea, 9. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat sein neues Open-World-Action-Adventure-Sammel-RPG The Seven Deadly Sins: Origin vorgestellt. Das Spiel wird weltweit auf mehreren Plattformen gleichzeitig erscheinen, darunter auch auf mobilen Geräten, sowie exklusiv auf PlayStation 5 für Konsolen und Steam für PC. Fans können sich auf der offiziellen Markenseite des Spiels vorregistrieren und neue Informationen erhalten: https://7origin.netmarble.com/ . Die mobile Vorregistrierung über den App Store und Google Play wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.

Basierend auf The Seven Deadly Sins, der beliebten japanischen Manga- und Anime-IP, die weltweit 55 Millionen Exemplare verkauft hat, knüpft The Seven Deadly Sins: Origin an den Erfolg von The Seven Deadly Sins an: GRAND CROSS, ein RPG, das weltweit mehr als 70 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Entwickelt von demselben Team, bietet The Seven Deadly Sins: Origin eine für das Spiel originelle Multiversum-Handlung und eine weitläufige offene Welt auf dem Kontinent Britannia, in der die Spieler Helden aus The Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln können, um ihren Kampfstil anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten. Das Spiel wurde optimiert und bietet ein erstklassiges Open-World-RPG-Erlebnis für verschiedene Plattformen. Bei der Markteinführung wird The Seven Deadly Sins: Origin 12 Sprachen unterstützen, um die Zugänglichkeit für Spieler rund um den Globus zu gewährleisten.

Die neue Markenseite hebt die hochwertige Grafik und die reichhaltige Welt des Spiels als Open-World-RPG hervor, das das Gefühl vermittelt, durch ein lebendiges Anime-Universum zu reisen. Darüber hinaus stellt die Website wichtige Charaktere, Schauplätze und Objekte aus „ The Seven Deadly Sins: Origin" vor, die alle durch lebendige 3D-Animationen auf Basis der Spielgrafiken zum Leben erweckt werden und den Besuchern einen umfassenden Einblick in die Handlung und das Spielerlebnis von The Seven Deadly Sins: Origin bieten. Eine Vorregistrierung ist ab sofort per E-Mail über die Website möglich, um exklusive Belohnungen im Spiel zu erhalten und an den kommenden geschlossenen Betatests teilnehmen zu können.