VivoPower legt Stichtag für Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit Tembo-Transaktionen fest

Entsprechender Stichtag ist der 13. Juni 2025

LONDON, 9. Juni 2025 / IRW-Press / VivoPower International PLC (NASDAQ: VVPR, „VivoPower“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es den 12. Juni 2025 als Ex-Tag bezüglich möglicher zukünftiger Dividendenausschüttungen im Zusammenhang mit Transaktionen von Tembo e LV B.V. („Tembo“) festgelegt hat.

Aktionäre, die bei Geschäftsschluss am 12. Juni 2025 Aktien von VivoPower halten, haben Anspruch auf eventuelle künftige Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit Tembo. Aktionäre, die am oder nach dem Ex-Tag Aktien von VivoPower kaufen, haben keinen Anspruch auf solche Ausschüttungen.

Über mögliche künftige Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Caret wird gesondert informiert.

Weitere Einzelheiten zu möglichen Sonderdividendenausschüttungen, einschließlich der Höhe und des Verhältnisses, werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Sonderdividendenausschüttungen erfolgen werden.

Über Tembo

Die elektrischen Nutzfahrzeuge (EUV) von Tembo sind eine zu 100 % elektrische Lösung für robuste und/oder kundenspezifische Anwendungen von Flottenbesitzern, die im Bergbau, in der Landwirtschaft, in der Energieversorgung, im Verteidigungswesen, bei der Polizei, im Baugewerbe, im Infrastruktursektor, auf Regierungsebene, in der humanitären Hilfe und bei Wildsafariunternehmen tätig sind. Tembo bietet sichere und leistungsstarke elektrische Nutzfahrzeuge für den Einsatz im Gelände und auf der Straße. Hauptziel des Unternehmens ist die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Elektrifizierungslösungen für Besitzer von Nutzfahrzeugflotten, die dazu beitragen, die Lebensdauer der Fahrzeuge zu verlängern, die Kosten zu senken, die Kapitalrendite zu maximieren sowie die ESG-Ziele zu erfüllen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Tembo ist eine Tochtergesellschaft der an der Nasdaq notierten B Corporation VivoPower.