Shanghai Electric präsentiert auf der Carbon Neutrality Expo 2025 innovative grüne und intelligente Technologien und beschleunigt damit den Übergang zu einer CO2-neutralen Welt

Shanghai Electric erhielt eine ISO-Zertifizierung, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 202.647.002 Tonnen bis zum Jahr 2024 ermöglicht.

Das Unternehmen hat eine proprietäre Plattform zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen veröffentlicht, mit der Partner in der Lieferkette der Branche ihre Kohlenstoffemissionen effektiv und genau verwalten können.

SHANGHAI, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte vom 5. bis 7. Juni 2025 auf der Shanghai International Carbon Neutrality Technology, Products and Achievements Expo („Carbon Neutrality Expo") mehrere grüne und kohlenstoffarme technologische Innovationen. Das Unternehmen hat eine proprietäre Plattform zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen eingeführt, die Partnern in der Lieferkette der Branche effektive Tools für das Kohlenstoffemissionsmanagement zur Verfügung stellt. Auf der Messe gab Shanghai Electric bekannt, dass es der Gesellschaft ermöglicht hat, die Kohlenstoffemissionen im Jahr 2024 um 202.647.002 Tonnen Kohlendioxid zu reduzieren, was von der Ti Testing & Certification Group gemäß den Zertifizierungsstandards ISO 14064-3:2019 bestätigt wurde.

Die von Shanghai Electric entwickelte Buchhaltungsplattform ermöglicht es Lieferanten, Kohlenstoffemissionen genau zu berechnen und häufige Probleme wie unklare Emissionsdaten und hohe Buchhaltungskosten in Unternehmen zu lösen. Damit wird ein Toolkit für das Kohlenstoffmanagement ohne Einstiegshürden bereitgestellt.

Unter dem Motto Green & Smart: Shaping the Future präsentierte Shanghai Electric auf der Carbon Neutrality Expo 2025 auf einer Ausstellungsfläche von 720 Quadratmetern seine neuesten Technologien und Lösungen für Klimaneutralität. Die Ausstellung umfasste die gesamte industrielle Wertschöpfungskette, von der Energieumwandlung bis hin zu industriellen Antriebssystemen, und unterstrich die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich nachhaltiger Innovationen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stand der Zero-Carbon Hub des Unternehmens, ein beeindruckendes Herzstück, das veranschaulichte, wie umweltfreundliche und intelligente Technologien die Transformation und Modernisierung traditioneller Branchen beschleunigen.