Wie Hain Celestial die Sicherheit am Arbeitsplatz in eine Bewegung verwandelt und branchenführende Ergebnisse vorantreibt

Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) - Globaler Hersteller erschließt mit neuer

globaler Initiative die persönliche Seite der Sicherheit



Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness, dessen Ziel es ist, durch

gesündere Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, hat kürzlich For Our

Loved Ones ins Leben gerufen, eine unternehmensweite Initiative für die

Sicherheit von Menschen und Produkten, die die Sichtweise von Hain auf

Sicherheit neu definiert, indem sie die emotionale Bindung zu Freunden und

Familie nutzt.



Das Unternehmen hat seine kumulierte Unfallrate (Total Recordable Incident Rate,

TRIR) in den letzten zwölf Monaten erheblich verbessert und liegt nun 3,5-mal

unter dem Branchendurchschnitt¹. Darüber hinaus liegt die Ausfallquote aufgrund

von Arbeitsunfällen (Lost Time Incident Rate, LTIR) bei Hain nun um das Doppelte

unter dem Branchendurchschnitt¹ und die proaktive Berichterstattung weltweit ist

seit Beginn der Kampagne um 19 % gestiegen.





"Dies sind nicht nur Zahlen- sie stehen für echte Menschen, die jeden Tag sichernach Hause kommen", erklärte Steve Golliher, Leiter der globalen Lieferkette beiHain, kürzlich in einem Blogbeitrag. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4444426-1&h=2227267312&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4444426-1%26h%3D138239077%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.hain.com%252Fnews-releases%252Fnews-release-details%252Four-loved-ones-how-hain-advancing-safety-workplace%26a%3Drecently%2Bpublished%2Bblog%2Bpost.&a=k%C3%BCrzlich+in+einem+Blogbeitrag.) "Dies ist ein Beweis für die Kultur, die wir gemeinsam aufgebaut haben, undfür die Entscheidungen, die wir in jedem Werk, in jeder Schicht und in jedemMoment treffen."Die Kampagne hat nicht nur den Fokus von Hain auf Sicherheit gestärkt, sondernauch den Umfang erweitert, um Intention und Sorgfalt in den Vordergrund zustellen. Indem Teammitglieder dazu ermutigt werden, Bilder ihrer Familien inihren Einrichtungen oder über das interne soziale Netzwerk von Hain zu teilen,bekräftigt For Our Loved Ones , dass die täglichen Sicherheitsentscheidungen derTeammitglieder nicht nur Auswirkungen auf sie selbst haben, sondern letztendlichauch ihre Kollegen, Kunden, Verbraucher und deren Familien schützen."Das Programm hat alle mitgerissen, ganz gleich, ob sie in der Fertigung inDeutschland oder am Schreibtisch in Hoboken arbeiten. For Our Loved Onesgewährleistet, dass Sicherheit bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt steht ",