Nach mehr als 1.000 %! Siemens Energy und D-Wave! Geheimtipp First Hydrogen Aktie springt nach Meldung an!

Die Aktie von Siemens Energy ist ein Tenbagger! Wer im Herbst 2023 mutig war und die Aktie trotz Spekulationen auf eine Insolvenz gekauft hat, kann sich inzwischen auf einen Kursgewinn von über 1.000 % freuen. Grund ist der wachsende Energiehunger durch Künstliche Intelligenz und Quantum Computing. Die jüngste Nachricht des Konzerns zeigt, wohin die Reise geht. Insbesondere in den USA setzen die Tech-Konzerne auf kleine modulare Atomreaktoren (SMRs). Noch ein Geheimtipp in diesem Bereich ist First Hydrogen. Die gestern gemeldete Partnerschaft klingt spannend und lies die Aktie anspringen. Die Bewertung erscheint günstig. Alles andere als günstig ist D-Wave Quantum nach der 2.000 %-Rally. Dies scheint Anleger nicht abzuschrecken. Die jüngste Meldung treibt die Aktie weiter an.Lesen sie den Artikel hier weiter