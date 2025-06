Dobrindt will mehr KI zur Sabotage-Abwehr einsetzen Zur Abwehr von Sabotage und Spionage setzt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verstärkt auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz. "Wir müssen in Deutschland technisch, juristisch und organisatorisch aufrüsten. Künstliche Intelligenz muss in …