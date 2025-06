MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Spahn/Milliarden für Corona-Masken:

"Es läuft gerade bei der Union. Sie legt in Umfragen zu, die SPD hechelt hinterher und die AfD stagniert erstmals seit langer Zeit. Das ist nicht der versprochene Stimmungsumschwung im Sommer, aber eine Anmutung davon. Ausgerechnet in diesem Lüftchen des Aufwindes kommen neue Enthüllungen zu Jens Spahn auf den Tisch. Es geht schon wieder um krumme Touren mit Masken in der Corona-Pandemie. Der Bericht, der Spahn belasten soll, wird indes unter Verschluss gehalten. Das empört die oppositionellen Grünen - und nicht nur sie. Ex-Gesundheitsminister Spahn, diese Altlast aus der Merkel-Zeit, verfängt sich im Netz undurchsichtiger Geschäfte. CDU-Chef wollte er mal werden und ist gescheitert. In die schwarz-rote Regierung wollte er einsteigen und ist aussortiert worden. Die Abfindung ist der CDU/CSU-Fraktionsvorsitz. Wenn sich die Vorwürfe erhärten, wäre Spahn als solcher nicht mehr haltbar."/yyzz/DP/he