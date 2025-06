Deutsche Bahn spricht mit Eurostar

BERLIN (dpa-AFX) - Zugreisen von Deutschland nach Großbritannien könnten für Passagiere in wenigen Jahren deutlich einfacher werden. Die Deutsche Bahn ist in Gesprächen mit der Bahngesellschaft Eurostar zu einer Direktverbindung nach London, wie ein Bahn-Sprecher in Berlin mitteilte. "Wir sind vom großen Potenzial einer Direktverbindung überzeugt", hieß es. "Die schon jetzt bestehende vertriebliche Kooperation mit Eurostar wollen wir gerne ausweiten und begrüßen daher die Beschaffung neuer Züge seitens Eurostar."

Die Deutsche Bahn bestätigte damit einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Demnach will Eurostar im nächsten Jahrzehnt sein internationales Angebot deutlich ausweiten und vor allem die Verbindungen nach Deutschland und in die Schweiz "in den frühen Dreißigerjahren" kräftig aufstocken. Dann sollen täglich vier Züge zwischen Frankfurt und London unterwegs sein - auf direktem Weg, ohne Umsteigen, mit einer Reisedauer von nur noch fünf Stunden, berichtet die "FAZ" (Dienstag). Für zwei Milliarden Euro wolle Eurostar bis zu 50 neue Züge beschaffen, sagte Unternehmens-Chefin Gwendoline Cazenave der Zeitung.