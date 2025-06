Europa-Teams 'heiß wie Frittenfett'

MÜNCHEN/DORTMUND (dpa-AFX) - Für die beiden deutschen Vertreter hätte ein Titelgewinn bei der umfassend reformierten Club-WM geschichtsträchtige Ausmaße. "Sportlich ist es eine echte Herausforderung - und man kann das erste globale Turnier über alle Kontinente hinweg gewinnen. Das wäre historisch", sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in einem Interview zusammen mit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einer Sonderbeilage (11. Juni) der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

"Jeder Fußball-Enthusiast weiß noch, dass Uruguay die erste WM 1930 gewonnen hat. So wird es in Zukunft auch mit dem ersten Sieger der Club-WM sein", betonte Watzke. 32 Teams nehmen an der WM in den USA teil, die an diesem Wochenende beginnt und bis Mitte Juli dauert. Rekordmeister Bayern und der BVB sind als einzige Bundesligisten dabei.