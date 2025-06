Börse hofft auf Entspannung im Zollstreit

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden am Dienstag in London fortgesetzt. Ziel der Verhandlungen ist es, die vor allem durch den Handel mit Technologiewaren und seltenen Erden entstandenen Spannungen zu verringern. Die am Montag begonnenen Gespräche sollen dazu beitragen, das Handelsungleichgewicht zu reduzieren und eine stabilere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich in einer Erklärung zwar optimistisch über die Gespräche, räumte jedoch ein, dass "China nicht einfach" sei, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Er erhielt zwar positive Rückmeldungen von den US-Vertretern, blieb aber vorsichtig, was die Ergebnisse betrifft. Die US-Delegation wird von Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und Handelsbeauftragten Jamieson Greer geleitet.