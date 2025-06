Vidac Pharma gibt die Veröffentlichung einer neuen, von Experten begutachteten Studie bekannt, die den bahnbrechenden Anti-Krebs-Mechanismus von VDA1275 hervorhebt

Der Artikel, der in A novel chemical entity, that reverses Warburg metabolism by disrupting VDAC1/HK2 interaction through „Toposteric Effect“ in Cancer veröffentlicht wurde, bietet einen detaillierten Einblick in den Wirkmechanismus von VDA1275, einem vielversprechenden neuen Arzneimittelkandidaten für die Behandlung solider Tumore.

Die Studie unterstreicht den dreifachen Wirkmechanismus von VDA1275:

- Umkehrung des Warburg-Effekts: VDA1275 unterbricht die übermäßige Glykolyse in Krebszellen und stellt den normalen Zellstoffwechsel wieder her.

- Reaktivierung der Apoptose: Durch die Wiederöffnung der mitochondrialen Pore stellt VDA1275 den programmierten Zelltod wieder her, der in Tumoren häufig unterbrochen ist.

- Modulation der Mikroumgebung des Tumors (TME): VDA1275 reduziert die Laktatproduktion und schafft so eine günstigere Mikroumgebung, die die Wirksamkeit von Chemotherapeutika erhöht und eine pro-immune Reaktion fördert.

Dieser Durchbruch ergänzt die wachsende Onkologie-Pipeline von Vidac Pharma. Der führende Arzneimittelkandidat des Unternehmens, Almavid (eine proprietäre Formulierung von Tuvatexib (VDA1102)), befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Entwicklung für die subkutane Verabreichung bei verschiedenen Krebsarten.

VDA1275, das für die orale Verabreichung entwickelt wurde, ergänzt Almavid und hat eine hochgradig synergistische Wirkung gezeigt, wenn es in Kombination mit klassischen Chemotherapeutika eingesetzt wird, wie in dieser gemeinsamen Forschungsarbeit mit HCS-Wissenschaftlern beschrieben.

„Wir freuen uns über die vielversprechenden Daten zum einzigartigen Wirkmechanismus von VDA1275 und sein Potenzial, die Ergebnisse für Krebspatienten zu verbessern“, sagte Dr. Max Herberg, Active Chairman & CEO bei Vidac Pharma. „Diese Studie ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Therapien zu entwickeln, die Tumorresistenzen überwinden und die Wirksamkeit bestehender Behandlungen verbessern.“