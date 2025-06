Apples WWDC 2025: Der große KI-Druchbruch bleibt aus!

Das neue Design orientiert sich an VisionOS, der Software für Apples Vision Pro VR-Headset. Apple erklärt, dass die neuen Apple-Silicon-Chips nun leistungsstark genug sind, um solch aufwendige Software zu unterstützen. Diese Entwicklung ermöglicht einen Designstandard, der zuvor undenkbar war. Die Reaktionen auf das Update fielen jedoch gemischt aus. Einige lobten die ästhetischen Verbesserungen, während andere das neue Design mit dem umstrittenen Windows Vista aus dem Jahr 2007 verglichen.

Trotz des neuen Designs und kleiner Verbesserungen bei Siri bleibt Apples Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz hinter den Erwartungen zurück. Analysten wie David Vogt von UBS stellten fest, dass viele der vorgestellten KI-Funktionen nur inkrementelle Weiterentwicklungen waren, die bereits durch Wettbewerber wie Google und OpenAI verfügbar sind. Im letzten Jahr hatte Apple mit Apple Intelligence eine eigene KI-Initiative vorgestellt, die jedoch inzwischen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Craig Federighi, Apples Software-Chef, erklärte, dass das Unternehmen mehr Zeit benötige, um die "hohen Qualitätsstandards" zu erfüllen.

Im Bereich der KI gab es jedoch auch einige Neuerungen. So integrierte Apple ChatGPT in seine iOS-Apps. Nutzer können Screenshots an ChatGPT senden, das dann den Text zusammenfasst oder die Inhalte identifiziert. Eine weitere nennenswerte Neuerung ist die Echtzeit-Übersetzung während Telefonaten. Apples neues System kann gesprochene Sätze in Echtzeit in eine andere Sprache übersetzen. Dabei spricht eine KI-generierte Stimme die Antwort. Hervorzuheben ist, dass diese Übersetzungen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden und keine Verbindung zu einem Server erforderlich ist.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch eine wichtige Namensänderung bekannt gegeben. Künftig wird Apple seine Software-Updates nach dem Jahr benennen, in dem sie für die meisten Verbraucher:innen verfügbar sind. So werden das kommende iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und VisionOS 26 im September 2026 erscheinen. Dies vereinfacht die Versionierung, erhöht aber auch den Druck auf Apple, jährlich neue Updates zu liefern.

Obwohl Künstliche Intelligenz bei dieser WWDC nicht im Vordergrund stand, zeigen die umfassenden Softwareänderungen, dass Apple weiterhin bestrebt ist, Innovationen voranzutreiben – auch wenn dies dieses Mal nicht ausreichte, um die Anleger zu begeistern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion