Kompakter LoRa-Tracker zur langfristigen Sicherung von Vermögenswerten

Da sich Low-Power-Wide-Area-Technologien (LPWA) im IoT-Sektor weiter durchsetzen, hat sich LoRa als bevorzugte Alternative zu Mobilfunknetzen bei der Anlagenverfolgung etabliert. Durch seine Fähigkeit, die Konnektivität über große Entfernungen bei minimalem Stromverbrauch aufrechtzuerhalten, eignet es sich hervorragend für Branchen wie Logistik, Mobilität oder Sicherheit. Mit der weltweiten Expansion der LoRaWAN-Infrastruktur nimmt die Akzeptanz sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten zu.

Das GL52RP ist vor allem in Regionen wie Brasilien von Bedeutung, deren Vorschriften eine starke Entstörungsleistung verlangen. Dank der Widerstandsfähigkeit von LoRa in überlasteten oder signalarmen Gebieten bietet das Gerät eine zuverlässige Kommunikation selbst in Umgebungen, in denen herkömmliche Mobilfunk-Tracker versagen können. Sein kompaktes Design ermöglicht eine diskrete Montage an Fahrzeugen, Motorrädern und beweglichen Objekten und unterstützt sowohl die Diebstahlprävention als auch die Wiederbeschaffung.

„Wir sehen in LATAM eine wachsende Nachfrage nach Tracking-Lösungen, die über die Möglichkeiten des Mobilfunks hinausreichen. In Brasilien ist dies bereits seit langem Realität", so Marcelo Orsi, Sales Director für die Region LATAM bei Queclink. „Mit LoRa-basierter Kommunikation, hoher Störsicherheit und langer Standby-Zeit ist der GL52RP speziell für lokale Sicherheits- und Compliance-Anforderungen ausgelegt."

Zusätzlich zu seiner Konnektivität verfügt der GL52RP über ein hochempfindliches GNSS-Modul und einen integrierten Bewegungssensor für genaue Standortmeldungen und Bewegungsalarme. Dank der intelligenten Energieverwaltung kann das Gerät mehrere Jahre lang im Niedrigverbrauchsmodus betrieben werden und ist somit ideal für einen wartungsarmen Langzeiteinsatz. Das Gerät unterstützt außerdem verschiedene Arbeitsmodi – kontinuierlich, nach Zeitplan und im Ruhezustand –, um Anwendern mehr Kontrolle über Datennutzung und Energieverbrauch zu geben.

Mit der Markteinführung des GL52RP setzt Queclink seine Investitionen in LPWA-Innovationen fort und bietet Unternehmen praktische und zukunftssichere Lösungen für den Schutz ihrer Vermögenswerte. Der GL52RP ist in den wichtigsten Regionen der Welt zertifiziert, einschließlich der Anatel-Zulassung für Brasilien. Seine Unterstützung für die wichtigsten LoRaWAN-Frequenzbänder gewährleistet einen nahtlosen Einsatz in Lateinamerika, Europa und Nordamerika.

Der GL52RP feiert sein offizielles Debüt auf der Exposec in São Paulo und wird auch auf den kommenden IoT-Veranstaltungen in den USA und Europa präsentiert. Teilnehmer können sich an Stand D11 davon überzeugen, wie dieses Gerät die langfristige Verfolgung von Vermögenswerten durch Einfachheit, Ausdauer und intelligente Konnektivität ermöglicht.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2702964/Queclink_Introduces_New_LoRa_Asset_Tracker.jpg

