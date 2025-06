DAX verlor etwas am Pfingstmontag Die US-Arbeitsmarktdaten für Mai am vergangenen Freitag haben untermauert, dass die US-Wirtschaft weiter erstaunlich robust dasteht. Jedoch läuft in rund einem Monat die 90-tägige Frist reziproker Zölle der US-Regierung aus, der Präsident Trump …