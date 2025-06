Caterpillar über Buy-Trigger gesprungen

Der erfolgreiche Tagesschlusskurs oberhalb von 355,55 US-Dollar in der Caterpillar-Aktie hat nun unmittelbares Aufwärtspotenzial zunächst an 369,35 US-Dollar freigesetzt, in einer weiteren Kaufwelle wäre ein Sprung sogar auf 380,00 US-Dollar vorstellbar. Nach einem anschließenden Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau und Nackenlinie könnte schließlich erneut das 200 % Fibonacci-Retracement um 405,88 US-Dollar ins Visier der Bullen geraten. Nach Berechnungen der SKS-Formation wäre dies problemlos möglich. In größere Schwierigkeiten dürfte Caterpillar dagegen unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 336,83 US-Dollar geraten, in diesem Szenario müsste nämlich mit einem Kurslückenschluss aus Anfang Mai gerechnet werden, dies wäre mit Abschlägen auf 327,26 US-Dollar und darunter sogar glatt 320,00 US-Dollar verbunden. Vorläufig allerdings scheint ein erfolgreicher Ausbruch vorzuliegen, zur Sicherheit sollte noch ein eindeutiger Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke abgewartet werden.

Trading-Strategie: