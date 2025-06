Puma jetzt zum Signal bereit?

Die zwischen 18,07 und grob 24,20 Euro ausgebildete inverse SKS-Formation in der Puma-Aktie könnte schon bald Gültigkeit erreichen, sofern der seit 8. Mai bestehende Korrekturtrend erfolgreich durch einen Sprung über die zur SKS gehörenden Nackenlinie beendet wird. Dies würde anschließendes Aufwärtspotenzial an 26,55 und darüber 28,27 Euro freisetzen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Zudem könnte dadurch auch eine Mitte März gerissene Kurslücke vollständig geschlossen werden. Spätestens ab 30,00 Euro sollten aber wieder rückläufige Notierungen in der Puma-Aktie einkalkuliert werden. Unterhalb von 21,25 Euro würde dagegen eine Verlängerung des Korrekturtrends auf 20,05 Euro drohen. Eine solche Entwicklung würde sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten. Passende Scheine für beide Richtungen werden gleich im Anschluss ausführlicher vorgestellt.

Trading-Strategie: