Gold Royalty veröffentlicht INTEGRIERTEN BERICHT 2025 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

Vancouver, British Columbia - 9. Juni 2025 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... - freut sich, die Veröffentlichung seines ersten integrierten Berichts bekannt zu geben, der die jährlich veröffentlichten Asset Handbooks und Nachhaltigkeitsberichte in einem einzigen umfassenden Dokument zusammenfasst.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Unser neuer integrierter Bericht kombiniert das zuvor veröffentlichte Vermögenshandbuch und den Nachhaltigkeitsbericht, um einen umfassenden Überblick über die Strategie, die Werte und die langfristigen Aussichten von Gold Royalty zu geben. Der Bericht enthält einen Überblick über das Lizenz- und Streaming-Modell, eine Aufschlüsselung der wichtigsten Lizenzgebühren und Streams von Gold Royalty sowie eine Hervorhebung der nachhaltigen Geschäftspraktiken des Unternehmens, die eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre unterstützen."

Kapitalmarkttag

Das Managementteam von Gold Royalty wird am 12. Juni 2025 von 9:00 bis 12:30 Uhr ET einen virtuellen Kapitalmarkttag veranstalten, um einen Überblick über das Geschäft von Gold Royalty, die langfristige Strategie, die Aussichten für Fusionen und Übernahmen, die Kapitalstruktur und die jüngsten Entwicklungen im Portfolio des Unternehmens zu geben.

Darüber hinaus freut sich Gold Royalty, Redner von U.S. GoldMining, Wallbridge Mining, Discovery Silver und Agnico Eagle begrüßen zu dürfen, die jeweils aktuelle Informationen über das Whistler-Projekt, das Fenelon-Projekt, die Borden-Mine und den Canadian Malartic Complex geben werden.

Um sich für den Webcast des Capital Markets Day 2025 zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Klicken Sie hier

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.