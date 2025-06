Gewinnmitnahmen eskalieren: Sell-off bei Renk, Rheinmetall & Hensoldt!

Die Kurskorrektur bei deutschen Rüstungswerten gewinnt am Dienstag an Fahrt. Rheinmetall, Renk und Hensoldt fallen am Dienstag deutlich, wobei Renk-Aktien die Verluste mit über 8 Prozent anführen. Auch am Pfingstmontag setzten die Titel ihre am Freitag begonnene Talfahrt fort. Während Renk-Titel auf XETRA um 1,6 Prozent auf 77,34 Euro nachgaben, büßte die Hensoldt-Aktie 2,52 Prozent auf 96,60 Euro ein. Rheinmetall verlor 0,76 Prozent und notierte bei 1.774,50 Euro.

Schon am Freitag hatten Anleger verstärkt Gewinne mitgenommen – ein Trend, der sich nun fortsetzt. Marktteilnehmer sehen die positiven Impulse als weitgehend eingepreist, auch angesichts der angekündigten Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Weitere 1,5 Prozent sollen in verteidigungsrelevante Infrastruktur fließen. "Von daher sollte ein vorläufiges Ende der Aufwärtswelle und ein Eintritt in eine längere Konsolidierungsphase nicht überraschen", kommentierte ein Marktteilnehmer.