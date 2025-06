The Odd gewinnt Volksbanken-Etat

Ein Expert:innen-Netzwerk rund um Fedja Burmeister entwickelt den neuen Markenauftritt des Volksbanken-Verbundes.



Wien (APA-ots) - In einem mehrmonatigen Pitch-Prozess konnte The Odd mit einem

visionären Kreativ-Konzept überzeugen und verantwortet ab sofort, gemeinsam mit dem Marketing- und Kommunikationsteam der VOLKSBANK WIEN AG, den neuen Markenauftritt des österreichweiten Volksbanken- Verbundes. Das österreichische Finanzinstitut befindet sich im Aufwind und möchte diese Aufbruchsstimmung mit einem frischen Unternehmens- und Markenauftritt nach außen tragen. Mit einer neuen Leitkampagne, die ab Herbst 2025 zu sehen ist, wird ein zukunftsträchtiges Kapitel für die Volksbank eröffnet. Das Markenversprechen wurde grundlegend überarbeitet und mündet in ein Kommunikationskonzept, das die genossenschaftliche Identität und die nachhaltig gelebten Werte der heimischen Bank im Außenauftritt widerspiegelt. Und auch der aktuelle Claim "Vertrauen verbindet" wird ab Herbst 2025 durch eine zukunftsgerichtete Botschaft ersetzt. Die VOLKSBANK WIEN AG, Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes, übernimmt die führende Rolle bei diesem richtungsweisenden Schritt in eine neue Ära.



"Wir haben die vergangenen zwei Jahre genutzt, die Volksbank als Unternehmen und als Marke grundlegend zu überdenken. Wir haben intern die Basis für eine langfristig ausgerichtete Markenpositionierung geschaffen und damit einen umfassenden Transformationsprozess der Volksbank angestoßen. Diesen Neubeginn möchten wir nun nach außen tragen und die Marke Volksbank neu beleben. Dafür brauchen wir einen mutigen Partner, der unseren genossenschaftlichen Hintergrund, unsere Geschichte und unsere Werte versteht, dies mit unserem innovativen Anspruch verbindet und in kreative Kommunikationslösungen übersetzt. Diesen Partner haben wir in The Odd gefunden", sagt Sonja Schörgenhofer, Leitung Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG.