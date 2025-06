Makenita Resources beauftragt Apex Geosciences mit der Leitung der Explorationsarbeiten auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector, während die Bohrungen näher rücken

Vancouver, British Columbia - 10. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE | KENYF: USA | A40X6P: WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Apex Geosciences Ltd. als führenden geologischen Beratungspartner für sein Silber-Kobalt-Vorzeigeprojekt Hector im historischen Bezirk Timiskaming in Ontario engagiert hat. Diese strategische Zusammenarbeit folgt auf den kürzlich erfolgten Erhalt der Bohrgenehmigung für das Unternehmen und ebnet den Weg für den bevorstehenden Start des ersten Bohrprogramms von Makenita.

Apex Geosciences, ein führendes kanadisches geologisches Beratungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in den produktiven Bergbauregionen Ontarios, wird die Phase-1-Oberflächenexploration beaufsichtigen und das Programm zur Erstellung der Bohrziele unterstützen. Seine Beteiligung bringt starke technische Kapazitäten mit sich, während Makenita die aktivste Phase der Exploration in seiner Geschichte beginnt. „Wir treten in eine entscheidende Phase des Wachstums unseres Unternehmens ein“, sagte Jason Gigliotti, President und CEO von Makenita Resources. „Mit Apex Geosciences an Bord und der gesicherten Bohrgenehmigung sind wir bereit, energisch voranzuschreiten. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt Hector ein bedeutendes Entdeckungspotenzial bietet, und jetzt ist es an der Zeit, dieses zu erschließen.“

Auf dem Weg zu den Bohrungen

Das Projekt Hector umfasst 2.243 Hektar und besteht aus 126 zusammenhängenden Mineral-Claims in Larder Lake Mining Division. Frühere Bodenprobenahmen und geophysikalische Arbeiten haben vorrangige Ziele bei Hector, Gillies East und Gillies West identifiziert, wo historische Ergebnisse unter anderem Kobaltanomalien im Boden von bis zu 98 ppm sowie Kupfer-Kobalt-Mineralisierungen in oberfächennahen Bohrungen und Schärfgrabungen aufzeigten.

Die bevorstehende Explorationskampagne umfasst Oberflächenkartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen, um die Ziele vor dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens, das in den kommenden Tagen beginnen soll, genauer abzugrenzen.

Stärkung der Marktposition

Die Zusammenarbeit mit Apex schließt direkt an die jüngste Ankündigung von Makenita an, dass sein US-Handelssymbol (KENYF) nun vollständig DTC-berechtigt ist. Dieser Meilenstein verbessert die Handelbarkeit und Sichtbarkeit für US-amerikanische und europäische Investoren und stärkt die Position des Unternehmens als Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt in Nordamerika weiter. „Angesichts der steigenden Rohstoffpreise und der Rückkehr der Investoren in den Junior-Rohstoffsektor könnte unser Timing nicht besser sein“, fügte Gigliotti hinzu. „Wir freuen uns darauf, mit Unterstützung unseres starken technischen Teams und unserer wachsenden Investorenbasis bedeutende Ergebnisse bei Hector zu erzielen.“