Linical feiert 20 Jahre Fortschritte in der klinischen Forschung und im Wohlbefinden von Patienten

„Was als kleines Start-up-Unternehmen mit einigen engagierten Fachleuten aus der pharmazeutischen Industrie begann, hat sich zu einer globalen Kraft in der klinischen Forschung entwickelt", erklärte Kazuhiro Hatano, President und CEO von Linical. „Wir haben nie aus den Augen verloren, dass im Mittelpunkt jeder klinischen Studie ein Patient steht, der auf eine bessere Zukunft hofft. Das ist es, was uns weiterhin antreibt."

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Linical Hunderte von klinischen Studien in verschiedenen Therapiebereichen unterstützt, darunter Onkologie, Neurologie, Immunologie und seltene Krankheiten. Durch den Einsatz von Technologie und datengesteuerten Prozessen hat das Unternehmen schnellere Studienstartzeiten, eine verbesserte Standortleistung und eine höhere Studienqualität erreicht. Dank seiner Investitionen in Ressourcen für dezentrale Klinische Studien und digitale Tools hat sich das Unternehmen an die Spitze der Innovation gesetzt, insbesondere in einer Zeit, in der Flexibilität und Zugänglichkeit in der Forschung wichtiger denn je sind.

Das Unternehmen führt seinen Erfolg auf eine Kultur der Zusammenarbeit, starke Partnerschaften mit Sponsoren und Standorten sowie eine konsequente Ausrichtung auf die Patienten zurück. „In der klinischen Forschung geht es letztendlich um Menschen", fügte Herr Hatano hinzu. „Es geht um die Menschen, die an Studien teilnehmen, die Forscher, die sie behandeln, und die Sponsoren, die neue Therapien entwickeln. Wir sind stolz darauf, Teil dieses Ökosystems zu sein und dazu beizutragen, wissenschaftliche Entdeckungen in reale Auswirkungen umzusetzen."

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens blickt Linical auch in die Zukunft. Der Einzug der künstlichen Intelligenz verändert die klinische Forschungsbranche. Durch kontinuierliche Investitionen in globale Aktivitäten, fortschrittliche Analytik und patientenorientierte Technologien plant das Unternehmen, seine Fähigkeit zur Durchführung effizienter, hochwertiger klinischer Studien weiter zu stärken, um neue Therapien schneller auf den Markt zu bringen.

„Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, aber wir freuen uns noch mehr auf die Zukunft", sagte Herr Hatano. „Unsere Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen, und wir bleiben unserem Ziel verpflichtet: Das Leben durch Forschung zu verbessern."

Informationen zu Linical:

Linical ist ein globaler Anbieter von klinischen Forschungsdienstleistungen, der biopharmazeutische Unternehmen dabei unterstützt, innovative Therapien für Patienten in den Regionen APAC, Europa und Nordamerika verfügbar zu machen. Mit einem Fokus auf Qualität, Technologie und das Wohlbefinden der Patienten bietet Linical maßgeschneiderte Lösungen für klinische Studien in allen Phasen und zahlreichen Therapiebereichen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2704683/Linical_20_Year_Anniversary_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704684/Linical_PR_Newswire_20th_Anniversary.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linical-feiert-20-jahre-fortschritte-in-der-klinischen-forschung-und-im-wohlbefinden-von-patienten-302474780.html