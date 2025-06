Dax kaum bewegt - Handelsgespräche im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch hat sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Im frühen Handel lag der Dax mit 24.130 Zählern leicht unter dem Schlusskurs des Vortages. Am Pfingstmontag hatte das Börsenbarometer in einem lethargischen Handel leicht nachgegeben.

Für einen klaren Trend mangele es bislang an Impulsen, heißt es im Handel. Bewegung in die Kurse könnten indes die Gespräche zwischen China und den USA bringen. Beide Staaten verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien heute in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden.

Der MDax gab am Morgen um 0,7 Prozent auf 30.656 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 5.418 Punkten moderat im Minus./bek/stk