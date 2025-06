RENK Group - Aktie unter Druck - 10.06.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -11,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +313,50 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

RENK Group Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,24 % 1 Monat +28,18 % 3 Monate +109,10 % 1 Jahr +192,15 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,10 Mrd.EUR wert.

Analysten drücken bei den Rüstungs-Highflyern auf die Bremse – und Anleger nehmen Gewinne mit. Jetzt droht der Sektor in die Konsolidierung zu kippen.

Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch dürfte sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Hatte der Dax am Pfingstmontag in einem lethargischen Handel leicht nachgegeben, so dürfte das Börsenbarometer nun auf der Stelle treten. Für einen …

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine will nicht enden. Trotz aller politischer Bemühungen diesseits und jenseits des Atlantiks hält der russische Befehlshaber an seinen Bombardements des Nachbarlands fest. Die NATO sieht im Verhalten des …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.