Plug Power: Insider-Kauf und Milliarden-Deal – Aktie explodiert über 25 Prozent!

Die von Plug entwickelte Elektrolysetechnologie bildet die Grundlage einer geplanten Produktionsstätte für grüne Chemikalien im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar. In der Anlage sollen nachhaltiger Flugkraftstoff, grüner Harnstoff und grüner Diesel produziert werden. Das Projekt erhält staatliche Unterstützung durch die Regierung Usbekistans und gilt als weiterer Meilenstein für Plug Power im globalen Markt für Dekarbonisierungslösungen.

Plug Power hat eine erweiterte Partnerschaft mit Allied Green Ammonia (AGA) bekannt gegeben: Im Rahmen eines neuen Großprojekts in Usbekistan wird Plug eine 2-Gigawatt-Elektrolyseuranlage liefern. Die Vereinbarung wird auf dem Taschkenter Investitionsforum offiziell unterzeichnet, bei dem Plug-Präsident Sanjay Shrestha und AGA-Geschäftsführer Alfred Benedict persönlich anwesend sind.

Die Kooperation baut auf einer bereits bestehenden Verpflichtung von AGA auf. In Australien plant das Unternehmen eine 3-Gigawatt-Anlage zur Herstellung von grünem Ammoniak – ebenfalls mit Plug-Technologie. Für das neue Vorhaben in Usbekistan ist eine finale Investitionsentscheidung im vierten Quartal 2025 vorgesehen.

"Plug bleibt der erfahrenste und skalierbarste Partner für den Aufbau eines integrierten Wasserstoff-Ökosystems", erklärte das Unternehmen. Die Technologie ist inzwischen auf fünf Kontinenten im Einsatz oder in Entwicklung und richtet sich an Kunden aus Industrie, Transport, Energie und Chemie.

Ein starkes Vertrauenssignal kam auch aus dem Top-Management: Finanzvorstand Paul Middleton hat am 9. Juni 650.000 Stammaktien zum Preis von 1,0339 US-Dollar gekauft – ein Gesamtvolumen von 672.035 US-Dollar. "Dieser Schritt zeigt Middletons Vertrauen in die langfristige Strategie, die starke finanzielle Entwicklung und die Führungsrolle beim Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoff-Ökosystems", teilte Plug am Montag mit. Bereits Anfang Juni hatte Middleton Aktien zugekauft.

Nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC hält der CFO nun insgesamt über 2,6 Millionen Plug-Aktien – davon 2.558.064 direkt und 56.047 indirekt. Die Plug-Aktie haussierte am Montag und legte infolge der Neuigkeiten um rund 26 Prozent zu. Am Dienstag geht die Rallye weiter, vorbörslich notiert das Papier über weitere 8 Prozent höher.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,82 % und einem Kurs von 1,135EUR auf Tradegate (10. Juni 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.





