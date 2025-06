Tredence gewinnt zum vierten Mal in Folge den Databricks Retail and CPG Partner of the Year Award beim Data + AI Summit 8 der 10 größten Einzelhändler und Konsumgüterhersteller vertrauen uns und wir sind dafür bekannt, dass wir KI-Effizienz in der letzten Meile durch Modernisierung von Daten, Industrialisierung von GenAI und Skalierung von KI fördern. SAN FRANCISCO, …