BIRKENSTOCK EXPANDIERT IN DEN NIEDERLANDEN MIT EINEM NEUEN STORE IM HERZEN VON DEN HAAG LINZ AM RHEIN, Germany and THE HAGUE, Netherlands, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ - BIRKENSTOCK eröffnete den zweiten eigenen Retail Store in den Niederlanden. Nach dem erfolgreichen Launch des ersten niederländischen Stores im letzten Jahr in Amsterdam …